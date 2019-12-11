صيانة حقوق الإنسان هدف مشترك بين الإمارات وأوروبا

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

سلّم أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019 إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وتسلمت الجائزة عفراء البسطي، مدير عام المؤسسة خلال حفل أقيم في حي الفهيدي التاريخي بدبي ظهر أمس، بالتزامن مع الذكرى الـ71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما ستحصل اللجنة العليا للأولمبياد الخاص بأبوظبي على جائزتها في حفل آخر في أبوظبي لاحقاً.

وبهذه المناسبة أكد سفير الاتحاد الأوروبي لـ«البيان»: «أن قيم احترام كرامة الإنسان وصيانة حقوقه تعتبر من أولويات الاتحاد الأوروبي، وهو الهدف ذاته الذي تحرص عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها يقع ضمن صميم سياستنا الخارجية، من أجل خلق مجتمعات أكثر عدالة».

جاء ذلك خلال إعلان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبعثات الاتحاد الأوروبي لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة العمل الخارجي الأوروبي.

وألقى كل من أندريا ماتيو فونتانا وعفراء البسطي كلمة خلال الحفل، كما تم استعراض فيلم تعريفي عن المؤسسة بعد ذلك واختتم الحفل بتسليم الجائزة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: «فخور بأن الاتحاد الأوروبي يكرم مؤسسة دبي للنساء والأطفال لمعالجتها قضايا مهمة للغاية، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة في حماية ودعم النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي والإساءة في المعاملة والاتجار بالبشر، متمنياً أن تحذو الجهات المماثلة حذوها، كما أعرب عن بالغ سعادته بحصول دولة الإمارات على جائزة شايو لاسيما في «عام التسامح».

وأكد: «أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة يتنامى بشكل مستمر، حيث عقدنا مؤخراً اجتماعاً مع كبار المسؤولين في بروكسل في إطار ترتيبات مذكرة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، نحن على أتم استعداد لتطوير المزيد من الشراكات تجاه مجتمع يمكن الشباب والمرأة ويعالج قضايا حقوق الإنسان كمسألة الاتجار بالبشر».

تكريم

أعربت عفراء البسطي عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على جائزة «شايو» لحقوق الإنسان لعام 2019 من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة تكريم لمنظومة العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات التي تعد المؤسسة جزءاً منها.