شخبوط بن نهيان: علاقاتنا مع السعودية تاريخية واستراتيجية

المصدر: الرياض - البيان

نظمت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار الشخصيات في المملكة ومسؤولي وموظفي السفارة.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، في الحفل الذي استهل فعالياته بالسلام الوطني لكل من السعودية والإمارات، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، والذي أكد في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة: «أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية واستراتيجية يعززها التكامل ووحدة الرؤى والمصير المشترك»، وأضاف: «العلاقة بين السعودية والإمارات تتميز بالصلابة والقوة والتلاحم بفضل القيادة الحكيمة التي ينتهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

واحتفالات الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 48 لهو خير دليل على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين».

ريادة

وتابع الشيخ شخبوط بن نهيان: «إن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تمضي بعزيمة لا تلين في مسيرتها الرائدة، معوّلة على سواعد أبنائها وبناتها، لمواصلة تحقيق الإنجازات العظيمة للوطن والمواطن، في إطار رؤية تنموية شاملة لا ترضى إلا بالصدارة، وتهتم بالحاضر والمستقبل، اعتماداً على التخطيط السليم، وإنتاج المعرفة، والنظر إلى الكوادر البشرية المواطنة على أنها أهم ثروات الوطن والاستثمار الحقيقي له».

وأضاف الشيخ شخبوط بن نهيان: «إن الدبلوماسية الإماراتية بفضل رؤية القيادة الرشيدة تمكنت من بناء جسور من علاقات الأخوة والصداقة مع مختلف دول العالم».

جهود

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان: «يوم الاتحاد يوم عظيم في تاريخ الإمارات نستذكر فيه دائماً بالشكر والعرفان والامتنان جهود القائد والمؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان لحكمته النادرة وجهوده الضخمة أكبر الفضل في تحويل هذه الأرض وفي زمن قياسي، إلى قلعة شامخة من البناء والتعمير، والعمل لمصلحة الوطن وخدمة أهدافه وأمانيه حتى أصبحت اليوم واحة أمن وأمان ودولة تقدم ونماء».

ومن جهة أخرى نظمت السفارة حفلاً لتكريم الشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم في دعم الفعاليات التي تقوم بها السفارة، وبما يسهم في إظهار التكامل بين البلدين، وبما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية المشتركة للقيادة الرشيدة للبلدين. ويأتي تكريم السفارة لشركاء النجاح تعبيراً عن الشكر لحرصهم الدائم على تقديم الدعم بمختلف أشكاله.

فعاليات

تضمنت احتفالات السفارة في اليوم الوطني 48 التي تأتي تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية التي يتشارك فيها الشعب السعودي الشقيق مشاعر الفرحة مع الشعب الإماراتي، فعاليات تراثية وثقافية متنوعة، وعرضاً مرئياً تحت عنوان: «رحلة وفاء»، والذي جسد، وعبر استخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد، العلاقة المميزة التي قامت بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ عقود.