عبدالله المري: احترام حقوق الإنسان مرتكز أساسي في رؤية الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من حماية واحترام حقوق الإنسان مرتكزاً أساسياً ضمن رؤيتها المستقبلية، وتستمد من إرث الآباء المؤسسين ثقافة العيش المشترك المبنية على مفهوم احترام الآخرين والتسامح، وتوفير الحياة الكريمة لجميع القاطنين على أرض الدولة من مواطنين ومقيمين مما جعلها نموذجاً يحتذى به ومحل إشادة دائمة من قبل المنظمات الدولية».

وأضاف: «ويأتي احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يحمل هذا العام شعار «الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان» انعكاساً للإيمان الراسخ بأهمية مشاركة الشباب واستثمار ما يتحلون به من إمكانيات نحو عالم أفضل يسوده السلام والمحبة واحترام الآخر».