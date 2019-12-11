فارس المزروعي: نعتز بنهج زايد في الاهتمام بحقوق الإنسان

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالاقتداء بنهج ومبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تبنى مشروع بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وسعى بكل جهده إلى تأسيس مجتمع يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات وينعم فيه المواطن والمقيم على حد سواء بحياة كريمة، مع ضمان حقوقهم من خلال التشريعات والرقابة والتطبيق العملي لتلك الحقوق.

وأشاد في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالإنجازات المتلاحقة التي تحققها الدولة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة في مجال حقوق الإنسان وانتهاجها مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني.