حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير سنغافورة

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، صامويل تان، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على قوة وعمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في المجالات كافة.

وعبر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن خالص أمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في المهام المستقبلية التي توكل إليه، مثنياً على ما قدمه من جهود صادقة خلال فترة عمله في الدولة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.