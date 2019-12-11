حاكم الفجيرة يهنئ مواطناً بحصوله على الدكتوراه في الحقوق

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح أمس، الدكتور سعيد علي الحمر اليماحي، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالته التي جاءت بعنوان «المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة (دراسة مقارنة بين مصر والإمارات)». وهنأ سموه، الدكتور اليماحي على حصوله على درجة الدكتوراه، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وبدوره تقدم الدكتور اليماحي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على توجيهاته الحكيمة ودعمه المستمر للمسيرة التعليمية.