«الداخلية» تبحث التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، صباح أمس، في مقر الوزارة، وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية الذي يقوم حالياً بزيارة للدولة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين بالدولة.

وتأتي زيارة الوفد تزامناً مع احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحضر اللقاء العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان وأعضاء وفد المفوضية السامية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الضباط بالوزارة

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واطلاع الوفد على جهود وزارة الداخلية في هذا المجال.

وفي إطار آخر تحتفل وزارة الداخلية صباح اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تنظم إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ملتقى بعنوان «التسامح وحقوق الإنسان»، وذلك في متحف الاتحاد بإمارة دبي، ويأتي الملتقى في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الثقافة المعنية بها بين منتسبي الوزارة، بما يعزز المكانة المتميزة لوزارة الداخلية ودورها الريادي في هذا المجال.

وأكد الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مشاركة دول العالم الاحتفال بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، تعبيراً عن الاحترام الدائم لحقوق الإنسان، وتعزيز وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها.