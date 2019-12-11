اختتام حملة الحد من العنف ضد المرأة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملتها الـ 5 للحد من العنف ضد المرأة تحت شعار «نحن لها سند»، والتي نظمتها خلال الفترة من 25 نوفمبر، والذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحتى 10 ديسمبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث شهدت تفاعلاً كبيراً من العديد من الأفراد وكذلك من الجهات الحكومية والخاصة التي أضاءت مبانيها باللون البرتقالي دعماً للحملة.

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، حول حملة المؤسسة للحد من العنف ضد المرأة:«تقدم محاكم دبي الرعاية الذهبية للحملة التوعوية التي تنظمها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بمناسبة اليوم العالمي للحد من العنف ضد المرأة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصاً منا على تعزيز مكانة المرأة وحفظ حقوقها، حيث تدعم محاكم دبي هذه القضية باعتماد دولة الإمارات سياسة صارمة ترمي إلى محاربة العنف ضد المرأة».