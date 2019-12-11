طقس الإمارات حتى الأحد

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الأربعاء: غائم مع وجود سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة شمال وشرق الدولة وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتقل السحب في المساء والليل مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

الخميس: رطب صباحاً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة خاصةً على البحر وبعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهارا على البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، والبحر مضطرب يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة: رطب مع احتمال تشكل ضباب على المناطق الداخلية صباحا، وتتكاثر السحب تدريجياً على البحر وغرباً ثم تمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناُ في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

السبت: غائم جزئي وقد تظهر بعض السحب الركامية على البحر وأقصى شمال الدولة، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 36كم/س أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأحد: صحو إلى غائم جزئي، وتظهر السحب على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.