طقس ممطر غداً على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر: وام

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما وممطرا على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة .حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب .الخليج العربي: مضطرب الموج خاصةً مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والمد الثاني عند الساعة 01:40

وسيكون الجزر الأول عند الساعة 19:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:14

أما بحر عمان فيكون مضطرب الموج خاصةً مع السحب .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة08:09 المد الثاني عند الساعة 22:03

الجزر الاول عند الساعة 15:01 والجزر الثاني عند الساعة 03:37

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 20 85 35

دبي 25 20 85 30

الشارقة 24 19 85 35

عجمان 25 19 80 30

أم القيوين 27 18 85 35

رأس الخيمة 24 17 80 35

الفجيرة 27 20 80 35

العين 26 18 85 40

ليوا 28 17 90 30

الرويس 26 17 80 45

السلع 26 18 80 40

دلما 25 20 75 35

طنب الكبرى 26 19 85 40

طنب الصغرى 26 19 85 40

أبو موسى 26 19 85 40