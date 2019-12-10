حمدان بن محمد يكرم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع

المصدر: وام

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة "حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع"، وذلك في حفل ختام أعمال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي أقيم في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وشاهد سموه والحضور فيلماً عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سلّط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، كما شاهد فيلماً عن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، الهادفة لمكافأة الابتكار في إدارة المشاريع، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة في مجال إدارة المشـاريع.

بعد ذلك كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ورئيس مجلس أمناء الجائزة، الفائزين بفئات جائزة "حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"، حيث فاز على المستوى الفردي بجائزة أفضل مدير مشروع مبتَكِر الدكتور مايكل روجرز من مؤسسة لام للبحوث في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع "الاستجابة للطلب على منتجات الخدمة"، الذي أسهم في توفير آلية للطلب والتجميع والتنفيذ لمنتج خدمة جديد لمؤسسة لام للبحوث، رائدة تصنيع أشباه الموصلات والمعدات الكهربائية، حيث عمل على إنشاء فريق لتطوير البرمجيات والتقنيات المرنة لإنشاء عمليات مالية ولوجستية مستفيدا من الأساليب الإبداعية والفعالة في إدارة المشاريع في كل مرحلة وعناصرها وأدواتها، وساهم تطبيق المشروع في زيادة استخدام المنتج بأكثر من 10% وزيادة الإنتاجية بأكثر من 30%، فيما فاز بجائزة مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، ماجد الهواري من مجموعة الشعفار للمقاولات - الامارات ، عن "مكتب إدارة المشاريع" مجموعة الشعفار، الذي يستعرض التحول في عمليات المجموعة للتمكن من تنفيذ مشاريع أكبر وأكثر تعقيدا، عبر استخدام معايير موثوقية لتخطيط ومراقبة المشاريع، ويقوم المشروع على وضع تصاميم إبداعية افتراضية للمنشآت عبر إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد مدمج به جدول التنفيذ والتكلفة وأسلوب التنفيذ، بما يمكن الشركاء من مشاهدة نماذج العمل عبر تقنية الواقع الافتراضي والمعزز، ومتابعة التطور عبر الطائرات المسيرة دون طيار والنظام الآلي للتقارير.

كما كرم سمو ولي عهد دبي فريق العمل الفائز بجائزة الفريق المبتكر، وهو فريق "مشروع الأبعاد الثلاثية - إدارة مشاريع المؤسسة" من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، والمشروع عبارة عن نظام مصمم خصيصا ليلائم متطلبات العمل في وزارة الصحة، ويمتاز بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فعال ومتابعتها، ويربط النظام 20 إدارة إقليمية مع المركز، وقد تمكن فريق العمل من انجاز المشروع بشكل مبتكر المشروع من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.

وكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بالجائزة على مستوى المؤسسات، وفازت بالمركز الأول بجائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع، مجموعة "بروجيكتايز" من الولايات المتحدة عن مشروع المجموعة الذي يتعلق بأساليب الجيل القادم في إدارة المشاريع المؤسسية على نحو أسهم في احداث منصة إبداعية لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام خصائص المؤسسة (DNA) لتلبية حاجة المشاريع المستقبلية، وخلقت المبادرة أجواء تنافسية عززت الروح الإبداعية، وأسهم المشروع في تحسين مكاسب الأعمال بنسبة 78%، وأثر ايجابي بقيمة 15 مليون دولار، وتحسين سرعة التنفيذ 10 مرات، وحلت مؤسسة "ام اتش بي ام درايفر" من كندا في المركز الثاني عن مشروع مكتبة كالغري المركزية، التي تعد من بين أكثر المكتبات العامة استخداماً في أمريكا الشمالية، وحصلت موانئ دبي العالمية على المركز الثالث عن مشروع النظام الذكي لإدارة المرور، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والعاطفي في تطوير نظام يشتمل على حجز للمركبات، وشحن واستلام الحاويات، وشاحنة ذاتية القيادة، ويلبي النظام كافة المتطلبات الإجرائية ويتابع الطلبات المعقدة.

وفازت الدكتورة هدى المدهوب لمشروعها الأكاديمي المنفذ في المملكة المتحدة، بجائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع في الفئة الاكاديمية، عن مشروع شبكة ذاتية التنظيم لمشاريع البنية التحتية المعقدة - مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة لندن بانك،

وفازت الدكتورة غدير الفندي لبحثها الأكاديمي المنفذ في المملكة المتحدة، بجائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، عن بحث بعنوان التحقيق في قدرات إدارة المخاطر لشركات الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، و قد دمجت الباحثة عدة أساليب بحثية لمعالجة البحث شمل تصميم دراسة تجريبية، واثنين من الاستبيانات لمؤسسات البناء في دول المنطقة، وست دراسات حالة من مشاريع واقعية، وأسهم البحث في دراسة وتحليل مؤسسات البناء والمشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دراسات استقصائية ودراسات حالة.

كما كرم سمو ولي عهد دبي الشركاء المنظمين والرعاة الذين لعبوا دورا فعالاً في إنجاح المنتدى، ثم التقطت لسموه صورة تذكارية مع أعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.

وعلى هامش حفل التكريم، اطلع سموه في قاعة الغاليريا على مجسمين كبيرين للمشاريع التي تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذها في الفترة القادمة، الأول لمشروع الحديقة المعلقة، وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً، ويتميز بتصميمه العصري الفريد، وسيكون وجهة سياحية جديدة لسكان وزوار مدينة دبي، ويربط الجسر العديد من معالم المدينة على ضفتي خور دبي، والثاني لمشروع ممشى شاطئ الغروب وهو عبارة عن وجهة شاطئية جديدة ومناطق ترفيه عائلية متجددة بمساحة شاطئية 80 ألف متر مربع متصلة مع ممشى شاطئ جميرا، ويتضمن مساحات شاطئية، ونماذج فريدة لمجموعة من الجزر العائمة بالقرب من قناة دبي المائية تبلغ مساحتها الكلية 107 آلاف متر مربع مع تصاميم عصرية لتلال خضراء وتلال رملية ومواقف خاصة للسيارات، ومرافق عامة ومساحات لمحلات البيع بالتجزئة.