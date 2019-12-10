مهرجان دبي للتسوّق يعود في دورته الخامسة والعشرين بزخم أكبر وجوائز ضخمة

المصدر: البيان الإلكتروني



ستنطلق الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق بحفل مميز في "برج بارك" بوسط مدينة دبي. وسيتخلل الحفل إقامة عروض فنّية يقدّمها عدد من الفنانين الإماراتيين والعالميين، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وفقرات تناسب كافة أفراد العائلة وذلك من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 11 ليلاً يومي 26 و27 ديسمبر. كما سيتم إنارة الشوارع والطرقات في أرجاء المدينة بأشكال متنوعة، وسيتمكن الجمهور كذلك من مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "شهدت دبي تطوراً كبيراً في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، وكان مهرجان دبي للتسوق الذي انطلق في عام 1996 من المبادرات المهمة التي ساهمت في تعزيز قطاع التجزئة، وها نحن اليوم نستعد لإطلاق دورة مميّزة للمهرجان، والذي يعد شاهداً على ماضي المدينة وحاضرها.

ويعتبر مهرجان دبي للتسوّق فرصة لزوّار وسكّان الإمارة للاستمتاع بأفضل ما تقدّمه المدينة من عروض ترفيهية، وتخفيضات وجوائز قيّمة، كما ساهم المهرجان في تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وذلك بفضل الجوائز الضخمة التي تم تقديمها خلال الدورات الماضية، ونحن نسعى لجعل تجارب الزوّار مميّزة وفريدة من خلال التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات، وذلك لتعزيز مكانة دبي كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة".



الفعاليات والتجارب

الحفلات الموسيقية: ستحيي نخبة من الفنّانات والفنّانين العالميين عدداً من الحفلات الموسيقية التي تلبي مختلف الأذواق خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث تستضيف صالة كوكاكولا أرينا في سيتي ووك حفلاً للفنان الباكستاني راحت علي خان في 27 ديسمبر، فيما تحيي النجمة البريطانية إيلي غولدنغ حفلاً لجمهورها في دبي في 10 يناير. ويستضيف مسرح مدينة دبي للإعلام حفلاً فنياً في الهواء الطلق للنجم المصري الكبير عمرو دياب في 24 يناير، وسيتم الإعلان عن المزيد من الحفلات الموسيقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أمسية مع ريو فيرديناند: عشّاق كرة القدم على موعد مع نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا في فندق "دبليو" دبي، النخلة في 8 يناير، حيث يأخذ فيرديناند الحضور في رحلة تتضمن مسيرته الرياضية من خلال تسليط الضوء على بعض من تجاربه الشخصية.

أول حفل هولوغرام في دبي: ستشهد المدينة خلال مهرجان دبي للتسوّق أول حفل غنائي بتقنية الهولوغرام، والذي ستتجسّد خلاله صورة كوكب الشرق "أم كلثوم" على المسرح، وستصاحبها فرقة موسيقية تضم 20 عازفاً، وسيتخلل الحفل أداءً لـ "سناء نبيل" حفيدة أم كلثوم. علماً أنه سيتم تنظيم هذا الحفل على المسرح الرئيسي في دبي أوبرا يومي 26 و27 ديسمبر.



فنون الإضاءة: ستتزين منطقة "برج بلازا" بالإضاءة التفاعلية المميزة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 1 فبراير 2020، لتقدّم لزوّارها أجمل اللحظات التي تتناغم فيها الموسيقى مع المرايا والإضاءة الملوّنة بشكل مثالي.

العروض الفنّيّة العالمية: ستنتشر العروض الفنّيّة في مختلف أنحاء المدينة لتنشر أجواء البهجة والفرح بين الجمهور. وسيقدّم عدد من الفنانين والموسيقيين العالميين مجموعة من العروض التي تناسب جميع أفراد العائلة.

الألعاب النارية اليومية: عروض الألعاب النارية من الفعاليات التقليدية في مهرجان دبي للتسوّق، حيث ستتزيّن سماء المدينة بهذه العروض الخلّابة، ويمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدتها كل ليلة في "ذا بييتش"، و"السيف"، و"لا مير"، و"دبي فستيفال سيتي"، وخور دبي، و "ذي بوينت"، و"برواز دبي".

التسوّق والعروض الترويجية

تشهد مختلف مراكز التسوّق في دبي عروضاً ترويجية تتراوح بين 25 – 75 بالمئة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية، والتي تشمل الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية وغيرها.تخفيضات لمدة 12 ساعة: ستنطلق الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق مع تخفيضات حصرية لمدة 12 ساعة في مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم العقارية، وستتاح الفرصة خلالها للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة. وتبدأ التخفيضات في 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، وستمنح هذه الفعالية هذا العام الفرصة لـ 25 شخصاً للفوز بمبلغ 10000 درهم لكل فائز.

الأسواق الخارجية: يشهد المهرجان هذا العام إضافةً جديدةً تتمثّل في سلسلة من الأسواق الخارجية المؤقتة في عدد من المواقع، والتي تشمل "لاست إكزت" الخوانيج، وشارع الرقة و"سيتي ووك 2"، وتقدّم هذه الأسواق تجارب تسوّق مبتكرة وعروضاً ترفيهية بلمسة تراثية.

السوق التراثي: يأتي إطلاق السوق التراثي ليوفّر منصّة ثقافية لمهرجان دبي للتسوّق، حيث تم تصميمه ليحاكي الأسواق التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يمتد على مسافة 1.8 كيلومتر في منطقة السيف على ضفاف خور دبي. وسيتيح هذا السوق الفرصة للزوّار للتعرّف على الثقافات المختلفة والاستمتاع بالتسوّق والعروض الفنّيّة والترفيهية وتناول المأكولات المتنوّعة من حول العالم.



عروض خاصة على المأكولات: احتفالاً باليوبيل الفضّي للمهرجان، وبالتعاون مع تطبيق زوماتو، سيقدّم أكثر من 1000 مطعم تخفيضات تبدأ من 25 بالمئة خلال مهرجان دبي للتسوّق، وذلك عند تناول الوجبات في المطعم، ويمكن الحصول على هذا العرض مع عضوية زوماتو الذهبية، والتي ستتوفر بتخفيض على رسوم العضوية بنسبة 25 بالمئة.

السحوبات والجوائز

سحوبات إنفينيتي الكبرى: تقدّم سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة للفوز بجائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200,000 درهم لفائز واحد. ويمكن لأي شخص شراء بطاقة السحب بمبلغ 200 درهم للحصول على فرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما وتتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة لشخص واحد للفوز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ 1,000,000 درهم في نهاية مهرجان دبي للتسوّق. علماً أنه يمكن الحصول على بطاقات السحب من محطات "اينوك" و"ايبكو"، ومحطات مترو دبي والقرية العالمية.



سحوبات نيسان الكبرى: تتيح سحوبات نيسان الكبرى للمتسوّقين الفرصة للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وهي باترول 2020، باثفايندر 2019، أكس-تريل 2020، Kicks 2020، وسنترا 2020، وذلك من خلال شراء منتجات غير بترولية بقيمة 25 درهما من محطات "اينوك" و"ايبكو"، وسيتم منح 33 سيارة خلال سحوبات نيسان الكبرى هذا العام.



طيران الإمارات: تقدّم "طيران الإمارات" للمسافرين فرصة الحصول على 10 كيلوغرامات إضافية مجانية على الوزن المسموح به للحقائب لأي شخص يشتري تذكرة على الدرجة السياحية إلى دبي من الآن وحتى 1 فبراير 2020، على أن تكون رحلة العودة خلال الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 5 فبراير 2020.