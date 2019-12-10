ما الذي حدث على تويتر في الإمارات هذا العام؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر "تويتر" تقريره السنوي عن أبرز الوسوم المستخدمة واللحظات والأشخاص الذين تصدروا المحادثات في الإمارات.

حيث تصدرت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائمة التغريدات الأكثر انتشاراً والأعلى تفاعلاً على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2019 وعبر حساب سموه الرسمي على "تويتر" والذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص حول العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لموقع التواصل الاجتماعي العالمي.

وكانت وسوم #رمضان ، #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد ، #يوم_العلم ، #طموح_زايد ، #عام_التسامح أكثر الوسوم المرتبطة بالفعاليات والمناسبات إستخداماً في الإمارات.

كما نشر "تويتر" ضمن تقريره السنوي أيضاً أبرز التغريدات حول مهمة هزاع المنصوري إلى الفضاء.

وبهذه المناسبة هنأ حساب تويتر الشرق الأوسط وشمال افريقيا على منصة "تويتر" رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لحصول تغريدته المنشورة بتاريخ 25 سبتمبر على اعلى نسبة إعادة تغريدة في الإمارات هذا العام.

وكان هزاع المنصوري قد كتب في تغريدته تلك:"ساعات حاسمة بين مجدٍ ورهبة، بين شغف البدايات وهيبة الموقف. أنطلق اليوم حاملاً على عاتقي فخر وأمال هذا الوطن إلى بعدٍ وأفق جديد. اليوم ابتعد عن وطني، عن أهلي وعن الأرض لأقترب من النجوم لطموح زايد. ادعولي بالتوفيق حتى لقاء آخر من الفضاء.. أخوكم هزاع المنصوري".