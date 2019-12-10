تغريدات محمد بن راشد الأقوى تأثيراً والأكثر انتشاراً والأعلى تفاعلاً

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائمة التغريدات الأكثر انتشاراً والأعلى تفاعلاً على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2019 وعبر حساب سموه الرسمي على "تويتر" والذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص حول العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لموقع التواصل الاجتماعي العالمي.

وكشف التقرير الذي يستعرض "تويتر" من خلاله أهم الأحداث التي جرت على المنصة خلال العام الماضي، أن تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دفعت الأخبار الحكومية إلى مقدمة التغريدات التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المنصة العالمية الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع توظيف سموه لحسابه الرسمي للكشف عن المبادرات والمشاريع والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، ومشاركة العالم رؤيته وتجاربه تحت وسم #علمتني_الحياة، لتكون تغريدات سموه بذلك الأكثر تفاعلاً من قبل مستخدمي المنصة في دولة الإمارات.

وأورد تقرير بيانات "تويتر" للعام الحالي، والصادر تحت وسم (#حدث_في_2019 )، أهم التغريدات التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي.

#علمتني_الحياة

وكشف التقرير الذي أعده "تويتر" حول أبرز الأحداث المرتبطة بدولة الإمارات للعام 2019 على الموقع، أن التغريدات التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت وسم #علمتني_الحياة لمشاركة العالم رؤيته وتجاربه في القيادة والحياة، لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور من حيث الإعجاب وإعادة التغريد، ومن أبرزها تغريدة سموه التي حققت أكثر إعادة للتغريد بين تغريداته في 2019: "لا توجد أزمة طاقة .. ولا أزمة تعليم .. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة ... نحن أمة تملك موارداً عظيمة .. وتضم كفاءات عظيمة ... ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة ... #علمتني_الحياة."

كما أورد التقرير تغريدة سموه ضمن المجموعة التي تحمل ذات الوسم ونصها: "علمتني الحياة أن لا أنتظر إنجازاً من شخص يجيد اختلاق الأعذار، ولا أنتظر رأياً من شخص يجيد التلون.. ولا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين .. علمتني الحياة أن لا أنتظر أحداً .. بل أبادر .. وسيلحقني الآخرون"، كذلك التغريدة القائلة: "علمتني الحياة أننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل.. نحتاج حولنا مزيداً من الحكماء لا السفهاء.. علمتني الحياة أننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا.. وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا.. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء".

ومن بين التغريدات التي أبرزها التقرير أيضاً وجاءت تحت وسم #علمتني_الحياة، وكان لها النصيب الأكبر من التفاعل والإعجاب وإعادة التغريد على منصة تويتر وبين مستخدميها في الدولة، تلك التغريدة التي قال فيها سموه: "علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والاسمنت.. الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي.. هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر، هم أهلي.. هم شعبي.. من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم.. لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".

اهتمام وتفاعل مؤثر بالمبادرات الحكومية الإماراتية

كما كشف التقرير الذي يستعرض "تويتر" من خلاله أهم الأحداث التي جرت على المنصة خلال العام المنصرم، أن حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المنصة العالمية الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، وذلك مع توظيف سموه لحسابه الرسمي للكشف عن المبادرات والمشاريع والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، لتكون تغريدات سموه حول المبادرات الحكومية الأكثر تفاعلاً من قبل مستخدمي المنصة في دولة الإمارات. ومن المبادرات التي تم الإعلان عنها من خلال "تويتر" وحظيت بتفاعل مؤثر، التغريدة التي وجه فيها سموه مجموعة من الرسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في الإمارات، جاءت في مقدمة التغريدات التي حازت على اهتمام وتفاعل كبيرين، وكانت الأكثر في إعادة التغريد على المنصة من قبل المتابعين خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

كما سرد التقرير مجموعة تغريدات لسموه نالت القدر الأعلى من التفاعل والإعجاب من قبل مستخدمي "تويتر" في الدولة خلال العام الجاري، ومنها التغريدة التي نشرها سموه في فبراير الماضي بشأن اعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين وكشف فيها عن اعتماد 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الست القادمة، وكذلك توجيه سموه برفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من 10 إلى 15 ألف درهم، وزيادة قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية من 800 ألف درهم إلى 1.2 مليون درهم.

كما شملت القائمة التي تضمنها التقرير التغريدة التي حملت إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، وذلك في شهر مايو الفائت وقال فيها سموه: "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الامارات ... إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.. الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وفي سياق متصل كشف التقرير الذي أعده موقع "تويتر" عن أهم الشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي التي انضمت للموقع العالمي "تويتر" خلال عام 2019، كان من أبرز هذه الحسابات حساب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الذي أطلقه سموه في يونيو الماضي بحضور جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، حيث قال سموه في مستهل تغريداته على الحساب: "تتشابه دبي وتويتر في عدة أوجه.. دبي وتويتر محطتان عالميتان مفتوحتان أمام الشعوب.. دبي وتويتر جسران للتفاهم والتقارب بين الأمم.. دبي وتويتر منصات تغذيها طاقات الشباب وإبداعاتهم".

إلى ذلك أبرز تقرير تويتر السنوي أن قائمة أكثر الوسوم العربية المرتبطة بالفعاليات والمناسبات الرسمية المختلفة في دولة الإمارات انتشاراً واعادة للتغريد خلال العام 2019 تضمنت الوسم الخاص بشهر رمضان المبارك و#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد، و #يوم_العلم، #طموح_زايد، و #عام_التسامح من أكثر الوسوم العربية.

وكشف التقرير أن مهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تصدرت قائمة أكثر الأحداث الإماراتية تفاعلاً بين المغردين في العالم وكذلك على مستوى دولة الإمارات، وكان من أبرز هذه التغريدات، تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمنصوري بوصوله إلى محطة الفضاء الدولية بسلامة الله ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يحطّ على متن المحطة، كذلك الصورة التي نشرها المنصوري من الفضاء لدولة الإمارات مصحوبة بتغريدة نصها: "من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب، هنا التاريخ.. هنا الإمارات من الفضاء".

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد ضمن أكثر زعماء العالم متابعة وتأثيراً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع ارتفاع عدد متابعي سموه إلى ما يقارب 10 ملايين متابع.