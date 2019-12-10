هطول أمطار الخير على رأس الخيمة وتوقعات باستمرارها

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت إمارة رأس الخيمة، خلال ساعات الصباح الأولى هطول أمطار متوسطة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، أن الدائرة رفعت خلال الساعات الماضية درجة استعداد فرق العمل وتوزيع المضخات والصهاريج على مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن غرفة الطوارئ بالدائرة تعمل على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 8008118، لتلقي بلاغات الأهالي حول الحالات الخاصة بتجمع المياه أمام المساكن أو على الطرق، وغيرها من البلاغات.