276 تصريح لإقامة مخيمات شتوية في منطقة الفقيت

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت مدينة دبا الفجيرة تدفقاً كبيراً من الزوار من مختلف أنحاء الدولة لنصب خيامهم بين طبيعتها التي يمتزج فيها البحر مع الجبال الشاهقة، حيث بلغ عدد المخيمين في المخيم الشتوي المؤقت في منطقة الفقيت منذ بداية شهر نوفمبر للعام الجاري وحتى تاريخه 276 مخيم، كما تم إصدار 20 تصريح كرفان لبيع المواد الغذائية بهدف دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الأسر الإماراتية المنتجة، التي يتم متابعتها بصفة مستمرة من قبل مفتشي البلدية للتاكد من تطبيقها معايير الصحة العامة المتعلقة بالنظافة العامة وطريقة حفظ الطعام للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وتحرص سنويا بلدية دبا الفجيرة على تجهيز مناطق التخييم قبل دخول فصل الشتاء لاستقبال رواد المكان وزائري المنطقة، لعيش أجواء شتوية مريحة وسط خدمات ومرافق تلبي حاجة الزوار، حيث أولت البلدية اهتماما كبيراً بالنظافة العامة للمناطق السياحية، والقيام بحملات نظافة بشكل دوري لإزالة المخلفات الموجودة خلال فترة التخييم، وتوعية الجمهور بكل ما يختص بالبيئة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من أجل خلق مجتمع واعي بالمشكلات البيئية من حوله.

ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية تم تجهيز منطقة الفقيت للسياحة، بالتنسيق مع إدارة شرطة دبا الفجيرة على توفير مقومات الأمن والسلامة في المنطقة أثناء الاحتفالات باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك منطقة الفقيت مقومات سياحية وطبيعية تدفع الكثير لزيارتِها في العطلات ومواسم الأعياد من داخل المنطقة وخارجها، لذا تحرص بلدية دبا على تنظيم عمليات التخييم في منطقة الفقيت السياحية، على أن يتم التخييم بصورة قانونية ووفق اشتراطات تحافظ على الصحة العامة والسلامة البيئية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وقامت بلدية دبا بتوزيع برشورات تتضمن إرشادات وتعليمات حول التخييم عند إصدار ترخيص الموافقة بالتخييم، وتم ترقيم المخيمات وإرفاقها بلوحة أرقام الطوارئ لتقديم أفضل الخدمات لهم.