سيف بن زايد يطلق مبادرة «العينية» دعماً للشباب المقبلين على الزواج

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، مبادرة «العينية» لدعم الشباب المقبلين على الزواج من منتسبي وزارة الداخلية، والتيسير عليهم لبدء حياة أسرية ناجحة.

وهنّأ سموه، في حفل استقبال أقيم أمس في منطقة الحبتور سيتي، العرسان، متمنياً لهم حياة سعيدة ومستقرة، ثم كرّم سموه مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الرئيس لمبادرة العينية، والرعاة الداعمين: «مجموعة بن حمودة»، و«مجموعة الحبتور»، و«شركة تراي ستار للهندسة والإنشاءات».

حضر الحفل الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي بوزارة الداخلية.

كما حضره خميس محمد بوهارون الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، وعدد كبير من الضباط، وأعضاء مجالس إدارات من المؤسسات والشركات الراعية، والمديرين التنفيذيين، إلى جانب أسر العرسان.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 120 عريساً وعروساً، وتم إطلاقها بهدف إحياء عادة «العينية» المتوارثة عن الأجداد، وتأكيد قيم التسامح التي تحثّ على التلاحم المجتمعي، ودعم الشباب المقبلين على الزواج لبناء حياة أسرية مستقرة تخلو من الأعباء والديون المادية.

وأوضح المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لفزعه، المقدم أحمد بوهارون، أن مبادرة العينية جاءت لتجسد أسمى مفاهيم الترابط والتلاحم المجتمعي، إذ تتمثل هذه المبادرة بتقديم مبلغ مالي نقدي لكل عريس، وصرف قرض حسن يتم استغلاله في برامج ادخارية متميزة لدى مجموعة من المصارف والبنوك لدى الدولة. وأضاف بوهارون أنه انتهاجاً وتشجيعاً لمبدأ عيش نمط حياة صحي، فإن صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية سيقدّم سلة غذائية صحية مجاناً شهرياً لمدة عام كامل للمستفيدين من مبادرة العينية، كما سيستفيد كل عريس وعروس من دورات تدريبية واستشارات أسرية لتنمية مهارات التعامل مع الشريك التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية، لإعداد أسرة إماراتية مستقرة تتحمل المسؤولية، وسيحصل المستفيدون من هذه المبادرة على قسائم مجانية قيّمة أخرى.