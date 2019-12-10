«أبوظبي للمحاسبة» يطلق منصة رقمية للإبلاغ عن المخالفات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة اليوم عن إطلاق منصة رقمية لتلقي البلاغات المتعلقة بشبهات المخالفات المالية والإدارية في الجهات الحكومية، لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وترسيخ ثقة المستثمرين في بيئتها الجاذبة.

وجاء اختيار اليوم الدولي لمكافحة الفساد لإطلاق هذه المنصة الجديدة تأكيداً على التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة تجاه تحقيق خطة وأهداف حكومة أبوظبي في مجال تعزيز منظومة العمل الحكومي وتطوير معايير الشفافية باستمرار. وتعمل المنظومة، المتاحة لجميع شرائح الجمهور من أصحاب أعمال وأفراد، من خلال روابط خاصة تظهر بوضوح على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المشمولة بالتطبيق، لتلقي البلاغات والتعامل معها بسرعة ودقّة من قبل فريق الحوكمة المُختص داخل الجهة، والذي يقوم بفحص الحالة موضوع البلاغ، والتحقق منها، ليتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة بشأنها بحسب الحالة، على أن يليها تنفيذ مراجعة لنظام الرقابة الداخلية، لتحديد نواحي الضعف ومعالجتها، لضمان عدم تكرار الحالة. وسيقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة برصد المخالفات المالية والإدارية لضمان معالجتها بالصورة الأمثل من قبل الفريق المختص داخل كل دائرة أو جهة حكومية، وبما يتماشى مع السياسات المعتمدة. هذا ويتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة تحفظ خصوصية المتقدم بالشكوى أو البلاغ، ومن الممكن تقديم البلاغات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتعليقاً على ذلك؛ أكد حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة أن منصة تلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية في إمارة أبوظبي أداة جديدة تؤكد التزام حكومة أبوظبي على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية بما يخدم الإمارة، ويحقق مصالحها.