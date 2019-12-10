مؤتمر دول «اتفاقية مكافحة الفساد» في الإمارات 16 الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعقد في مركز أبوظبي الدولي للمعارض «أدنيك»، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.

ويستقطب الحدث الذي ينظمه ديوان المحاسبة نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

ونظم ديوان المحاسبة أمس مؤتمراً صحفياً تحت عنوان «الإمارات تشارك العالم في مكافحة الفساد» بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث جرى عرض تفاصيل المؤتمر.

وتحدث الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة عن الجهود المتواصلة والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات متمثلة في ديوان المحاسبة في مجال مكافحة الفساد على الصعيد العالمي والإقليمي.

وقال: إن قضية الفساد مهمة بالنسبة للعالم أجمع، حيث يمتد تأثيرها على استقرار الأمم ونهضة وتقدم المجتمعات، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول على مستوى العالم في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك في العام 2006.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد أحد التجمعات الدولية المهمة التي ستمنح الفرصة للدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة لهذه الاتفاقية.

مشاركة

وأضاف أن المؤتمر سيشهد أيضاً مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وهو من الأمور المهمة ويؤكد أهمية دور هذه المؤسسات في مكافحة الفساد على مختلف الأصعدة.

وكشف عن أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيشهد الإعلان عن مبادرتين من دولة الإمارات، الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم ما من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً.

وأضاف أن المبادرة الثانية تتعلق بتفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الديوان عمل خلال الفترة الماضية على تنظيم ورش عمل بمشاركة الشباب بهدف التأكيد على دورهم في هذا الشأن.

مجلس للشباب

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة أطلق أخيراً مجلساً للشباب بهدف تفعيل دور الشباب وتمكينهم ليكونوا رواداً في مجال التدقيق ومكافحة الفساد إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في إطلاق مبادراتهم وإبداعاتهم.

ويتضمن المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فعاليات عدة منها إقامة حلقة شبابية واجتماعات حول التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد.

مناقشة

تشتمل فعاليات المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقد المؤتمر العام للشراكة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي لمدة يوم واحد ويتم خلاله مناقشة آخر تطورات العمل ورفع مستوى الوعي حول الشراكة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي ويشارك في جلسات المؤتمر كبار الشخصيات من مختلف المنظمات والهيئات الرياضية والمنظمات الحكومية الدولية لمناقشة التحديات والقضايا الرئيسية والحلول المرتبطة بالتصدي للفساد الرياضي.