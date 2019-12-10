وفد أممي يطلع على جهود «قضاء أبوظبي» في حقوق الإنسان

المصدر: أبوظبي- البيان

زار وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار زيارة رسمية، يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر أياماً عدة، وتشمل عدداً من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

واجتمع الوفد خلال الزيارة بعدد من المسؤولين في دائرة القضاء، حيث اطلعوا على جهود الدائرة في مجال حقوق الإنسان. ومن أهمها حماية الحق في المحاكمة العادلة، وسهولة الوصول إلى العدالة، إضافة إلى الإجراءات التي اعتمدتها الدائرة في هذا الإطار ومنها محاكمة اليوم الواحد والمحاكمة عن بعد. وخدمات كل من مكتب حقوق الإنسان، وقسم المساعدات القانونية.

كما استمع الوفد إلى شرح حول الخطوات التي اتخذتها دائرة القضاء في إطار ترسيخ ثقافة التسامح واحترام الاختلاف، مثل مكتب وصايا غير المسلمين والاتفاقية التي عقدتها مع عدد من الكنائس، بهدف تقديم خدمات التوجيه الأسري لرعايا هذه الكنائس، وخدمات لجنة التوعية العمالية.

وحول دور النيابة العامة في المحافظ على حقوق الإنسان، تعرف الوفد الضيف على أوجه الحماية التي تبسطها النيابة العامة في أبوظبي بموجب القانون لحماية ضحايا الجريمة، وتقديم المساعدات التي تسهم في محو آثار الجريمة، إضافة إلى حماية حقوق المتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة والتأكد من حصوله على محاكمة عادلة، تكفل له الدفاع الحقيقي عن نفسه أمام المحكمة.

وقدمت النيابة العامة للوفد الضيف شرحاً حول دورها المتعلق بوظيفتها المجتمعية كونها ممثلة عن حقوق المجتمع، مثل حماية حق الأفراد والفئات في العيش بدولة يسودها القانون، ودعمها لحق الأفراد في السعادة والسكن والتعليم والعيش في بيئة نظيفة واستدامة التنمية.