أحمد الجرمن: الإمارات تتبع نهجاً استباقياً متطوراً في حقوق الإنسان

المصدر: أبوظبي - وام

أكد أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تتبع نهجاً استباقياً متطوراً في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتضح بجلاء في التقدم الكبير في مجال تعزيز وتطوير التشريعات والخطط والبرامج في هذا المجال.

وأضاف خلال ورشة عمل عقدت لمكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» في جنيف أثناء زيارتهم للدولة، بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات لا تألو جهداً في إصدار التشريعات والخطط المعنية في هذا المجال، ومن أهمها مكافحة الاتجار بالبشر، وقوانين تتعلق بحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة، وكذلك أصحاب الهمم وحماية الأطفال، وكبار السن.

ونوه أيضاً بالتزام دولة الإمارات بمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، حيث تواصل العمل على تعزيز جهودها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة.

وشدد على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة ولجان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستيفاء التزاماتها في هذا الإطار، مثمناً الدور المهم والمحوري الذي يضطلع به مكتب المفوضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما من خلال تقديم الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. من جانبه رحب محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعوة دولة الإمارات لمكتب المفوضية لزيارة الدولة، وقال: إن الزيارة تعد مناسبة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومكتب المفوضية في مجال حقوق الإنسان.