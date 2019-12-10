بحث التعاون الدفاعي بين الإمارات وإستونيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في أبوظبي، مساء أمس، يوري لويك وزير الدفاع الإستوني.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا، ومناقشة سبل تطويرها وتعزيزها.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

وثمّن البواردي زيارة وزير الدفاع الإستوني للدولة وحرصه على تعميق أواصر التعاون العسكري والدفاعي.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والقوات المسلحة والوفد المرافق للضيف.