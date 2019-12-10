1700 مهندس مواطن وعدد غير مسبوق من المهندسات بـ«كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

شهد منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع محاضرة رئيسة قدمها سعيد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي، تناول فيها محور «دبي أرض المواهب».

وأوضح الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسعى للعمل الدؤوب في إطار تعزيز مفهوم أرض المواهب، إذ يوجد لدى الهيئة 1700 مهندس مواطن وعدد غير مسبوق من المهندسات، كما تنظم دورات تدريبية على مستوى عالٍ لتعزيز مهارات وقدرات موظفيها، فضلاً عن وجود محفزات لاستقطاب أفضل العقول لتطوير أدائنا المؤسسي، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما قدّم الطاير عرضاً مرئياً عن إنجازات «ديوا»، تضمنت استعراض مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم من حيث قدرته على إنتاج 5000 ميغاوات، وباستثمارات أكثر من 50 ملياراً، وتخفيض معدل انبعاثات الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن.

كما تم عرض أهم مبادرات 10x لهيئة كهرباء ومياه دبي التي ترتكز على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية، وتقنيات تخزين الطاقة، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتناول العرض أيضاً مشروع المطار المستدام الذي يعتمد عن الطاقة الشمسية والمتولدة من الصوت والحركة والريح، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي تعزز محور «أرض المواهب».