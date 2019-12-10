معهد إدارة المشاريع يكشف التوجهات المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

استضاف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع سونيل براشارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، والذي تحدث في الجلسة الافتتاحية عن التوجهات المستقبلية لإدارة المشاريع، وأثنى على التطور غير المسبوق الذي شهدته دبي على مدى الخمسة وعشرين عاماً الماضية، وهو ما يتجسد في عدد السياح والبنية التحتية ناهيك عن مركز التسوق الأكبر، والمبنى الأعلى، والجزيرة الاصطناعية الأكبر، والمزيج الثقافي المتميز.

وقال براشارا: «بينما ارتكز التطور الأساسي للدولة على النفط وصناعة البتروكيماويات، كان قادة البلاد يستشرفون المستقبل، ولذلك استثمرت الحكومة مبالغ طائلة في البنية التحتية والرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية ومجالات أخرى أسهمت في مجموعها في دفع عجلة التطور وأسهمت في تحسين حياة الناس وراحتهم وأمنهم. غير أن التطور مصحوب دائماً بالتحديات، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد السكان في الشرق الأوسط إلى 750 مليون نسمة بحلول 2050، كما أن 34% من إجمالي السكان في الدولة سيكون أقل من عمر 25 عاماً، وهذه ليست فقط فرصة، بل تحدياً أيضاً».

وأضاف: «الشباب اليوم مغرمون بالتقنية، والتقنية تتطور بشكل غير مسبوق وكذلك الابتكار، والتقنية من شأنهما تغيير أسلوب حياة البشر وبالتأكيد أسلوبهم في العمل، وبالتالي فإن الشباب والتقنية يعتبران عاملين محفزين للتغيير والتحول، ويسهمان في تطوير عدة قطاعات سواء كانت في قطاعات البتروكيماويات أو البنية التحتية أو التصنيع.