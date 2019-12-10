«كهرباء دبي» شريك منظم للمنتدى لـ 3 سنوات مقبلة

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لاستمرار المشاركة في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للفترة من 2020 ـ 2022، ويأتي توقيع المذكرة تتويجاً للنجاح الكبير، الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة.

وقع المذكرة عن «طرق دبي» مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعن كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

وأعرب مطر الطاير عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لاستمرارية الشراكة في تنظيم المنتدى، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقال: «تسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف المنتدى المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث تعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتتبني أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع العملاقة مثل برج خليفة ونخلة جميرا، ومترو وترام دبي، ومشاريع المطارات والموانئ العملاقة، والمشاريع المعمارية الفريدة».

منصة عالمية

وأكد الطاير: «إن المنتدى رسخ مكانته خلال الدورات السابقة منصة عالمية لطرح أفضل الممارسات، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تسهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، مشيراً إلى أن عدد الحضور في الدورات الخمس السابقة تجاوز 8000 مشارك من 40 دولة». ومن جانبه قال سعيد محمد الطاير: «يسعدنا أن تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، انطلاقاً من حرصنا على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز مكانة دبي نموذجاً اقتصادياً عالمياً ومركزاً لأفضل الممارسات والتجارب، التي باتت مرجعاً للمؤسسات العالمية في تنفيذ مختلف المشروعات الهندسية والإنشائية ومشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنظيفة ومبادرات استشراف وصناعة المستقبل».

مكانة

وأضاف: «على مدى دوراته السابقة، نجح المنتدى في ترسيخ مكانته منصة عالمية تستقطب أبرز المختصين في إدارة المشروعات من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في الخروج باستراتيجيات وحلول مبتكرة، تسلط الضوء على أهم التجارب الناجحة وأرفع المعايير في مجال إدارة المشاريع. وخلال مشاركتنا في المنتدى، نسلط الضوء على أبرز مشروعات الهيئة لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة والابتكار واستشراف وصنع المستقبل، والتي تدعم جهودنا للمشاركة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم».