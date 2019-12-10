موزة المري: المشاريع في الإمارات تراعي التنوع الثقافي والمعرفي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

قالت موزة سعيد المري، مديرة إدارة تنفيذية لمكتب المدير العام، رئيسة مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيسة اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، إن ما يميز الدورة الـ6 لمنتدى دبي لإدارة المشاريع أنها جاءت تحت شعار تنوع الثقافات، انسجاماً مع إطلاق الدولة على العام الجاري عام التسامح، مشيرةً إلى أن المشاريع كافة في دولة الإمارات عند تصميمها وإطلاقها تراعي التنوع الثقافي والمعرفي للجنسيات المقيمة والزائرة للدولة، وهي مسخّرة لإسعاد الأشخاص باختلاف جنسياتهم.

وأشارت إلى أن المنتدى منفرد بنوعية المادة العلمية التي يقدمها للمشاركين، سواء من ناحية الورش أو الجلسات النقاشية والتخصيصية التي تعطي خلاصة وتجارب في إدارة المشاريع، بحيث يحصل المشارك على فائدة علمية، خصوصاً أن المنتدى تسبقه جلسات نقاشية ودورات تدريبية تُعقد قبيل انطلاق المنتدى، وتستمر على مدى يومين.

وأوضحت: «أن اختيار برامج وعناوين المنتدى يتم اختيارها عن طريق طاقم متخصص مطلع على كل المستجدات في إدارة المشاريع، وحريص على اختيار ما هو جاذب وما يحتاج إليه كل شخص يعمل في هذا المجال»، مشيرةً إلى أنه بفضل ذلك استطاع المنتدى استقطاب خبرات عالمية وإقليمية اجتمعت لمناقشة مستقبل واعد لمشاريع الغد.

وأضافت: «أن منتدى دبي لإدارة المشاريع استطاع، خلال دوراته السابقة، الوصول إلى العالمية، وفرض نفسه منصةً لمناقشة الأفكار وتبادل التجارب التي تخص إدارة المشاريع، وهو ما يؤكده عدد المشاركين الذي ارتفع من 1200 مشارك في الدورة الأولى إلى أكثر من 2800 مشارك في الدورة الحالية من مختلف دول العالم».