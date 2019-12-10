مشروع لتوسعة العيادات الخارجية في مستشفى دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

أعلنت هيئة الصحة بدبي البدء قريباً في تدشين مبنى متكامل الخدمات للعيادات الخارجية في مستشفى دبي، في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية في الإمارة وتلبية الطلب المتنامي على خدمات منشآتها الطبية، كاشفة تجاوز عدد المراجعين للعيادات الخارجية لمستشفيات الهيئة ومراكز الصحة الأولية التابعة لها لأكثر من مليونين و172 ألف مراجع في العام 2018، بينهم قرابة 360 ألفاً راجعوا عيادات مستشفى دبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة في مقر إدارتها، أمس، بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع مصرف الإمارات الإسلامي، الذي أعلن عن تقديم مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم لدعم مشروع العيادات الخارجية.

مواصفات

ويمتد مبنى العيادات الخارجية على مساحة 68 ألف متر مربع، وهو عبارة عن (سرداب، ودور أرضي، و4 طوابق) تسع 127 عيادة خارجية، ما يعادل إضافة جديدة للعيادات الموجودة حالياً في المستشفى بنسبة تزيد على 150%.، فيما يتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية لهذه العيادات إلى 254 مريضاً لكل ساعة..

ويشتمل المبنى على مختلف التخصصات الطبية، وهي: (القلب، والغدد، والأورام، والجراحة، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والباطنة، والعظام، والأسنان، والأمراض التناسلية، والنساء والولادة). إلى جانب جملة من الخدمات عالية الجودة التي ستوفرها العيادات الخارجية.

ويراعي التصميم المعماري للمشروع الذي يبدأ العمل به في الربع الأول من العام المقبل لمدة 18 شهراً ولمدة عام ونصف خلق بيئة تتوفر فيها الإضاءة والتهوية الطبيعية وعناصر المباني الخضراء والطاقة المستدامة واعتماد معايير ومتطلبات أصحاب الهمم، فيما يخص المداخل والمصاعد والممرات وسهولة وانسيابية الحركة لهم وغيرها. كما يؤمن شكل مبنى العيادات الإطلالة على المساحات الخضراء وخاصة في مناطق انتظار الزوار قبل الدخول إلى العيادات، ما يوفر الراحة النفسية للمرضى وزوار المستشفى في آن واحد.

دعم

حضر توقيع الاتفاقية معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وهشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة المصرف، ووقع عن الهيئة أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وعن مصرف الإمارات الإسلامي صلاح محمد أمين عبد الله الرئيس التنفيذي للمصرف.

وعقب التوقيع أعرب معالي القطامي عن تقدير الهيئة البالغ لمصرف الإمارات الإسلامي ودعمه المجتمعي والتنموي المتواصل، وخاصة في مجال الصحة، مؤكداً أن المصرف شريك استراتيجي للهيئة، وأن مساهمته في مشروعاتها ومبادراتها تعكس أهدافه ورسالته النبيلة، ودوره الحيوي في خدمة الناس، معتبراً الدعم السخي، يكفل إنجاز المشروع في موعده، ووفق المستوى الرفيع للعيادات الخارجية، الذي تأمله الهيئة، لتوفير المزيد من الخدمات للمتعاملين.

وأشار القطامي إلى الطلب المتنامي على الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة للمراجعين من داخل الدولة وخارجها، وهو ما يظهر ثقة المتعاملين في كفاءة الأطباء وإمكانيات المستشفيات، ويدعو إلى إنجاز المزيد من أعمال التوسعات والتطوير.

تغيير إيجابي

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: إن المساهمة تتماشى مع أهدافهم بدعم القضايا الخيرية عبر صندوق الإمارات الإسلامي الخيري، أملاً بالمساهمة في إحداث تغيير إيجابي وتوفير تجربة رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى في هذه المنشأة الطبية الاستثنائية.

بدوره أكد صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي» التزامهم الشامل بدعم المجتمع المحلي وضمان الوصول بسهولة إلى الخدمات الطبية عالية الجودة، معتبراً مساهمتهم في توسيع مستشفى دبي خطوة جديدة في إطار تعاونهم المتواصل مع المستشفيات الحكومية وحرصاً منهم على دعمها لترسيخ مكانتها كمرافق طبية عالمية المستوى.