شرطة الشارقة تطلق «مقتنياتك.. مسؤوليتك» لتوعية السائقين

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وبالتعاون مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية، والمرور والدوريات، والشرطة المجتمعية، ومديرية شرطة المناطق الخارجية، ومراكز الشرطة الشاملة، صباح أول من أمس، حملة «مقتنياتك.. مسؤوليتك» التي تستمر مدة شهر، لتوعية السائقين خاصة، وأفراد المجتمع بصورة عامة، بالمحافظة على مقتنياتهم، وعدم تركها داخل المركبات للمحافظة عليها من السرقة، وذلك بنشر الفيديوهات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة، وشاشات العرض الإلكترونية المنتشرة بالإمارة، إلى جانب توزيع المطويات التوعوية عليهم طيلة أيام الحملة، التي تم إعدادها بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والأردو)، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد الميداني بشكل مباشر، ومكثف لهم.