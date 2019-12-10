دبي الذكية: 40 دقيقة مدة الحصول على الإقامة

المصدر: دبي- البيان

كشفت دبي الذكية عن تفاصيل خدمة «الإقامة»، التي أتاحتها مؤخراً، بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عبر تطبيق «دبي الآن»- منصة الخدمات الإلكترونية المركزية لسكان دبي- لإنجاز معاملاتهم الحكومية عن طريق هواتفهم الذكية.

وتسعى خدمة «الإقامة» إلى تسهيل المعاملات والإجراءات المطلوبة لإصدار تأشيرات الإقامة لأفراد المجتمع، بمرونة وكفاءة عالية، وخلال وقت قصير لا يتجاوز الـ 40 دقيقة، ما يوفر الوقت والجهد على الأفراد، حيث يتطلب القيام بإجراءات إصدار الإقامة عبر التطبيق 10 دقائق فقط، إلى جانب 30 دقيقة إلى يومي عمل، للموافقة على إصدار الإقامة.

قنوات

بدوره أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الإدارة كانت تقدم خدماتها المتنوعة بين إصدار وتجديد إقامة، وتعديل الإقامة، وتعديل وضع، ونقل كفالة بالإضافة إلى خدمة إلغاء الإقامة بشكل كلي، من خلال قنواتها الذكية ومكاتب «آمر» النموذجية المنتشرة في جميع مناطق إمارة دبي.

وأشار إلى أن خدمات الإدارة أصبحت الآن موجودة على تطبيق «دبي الآن»، حيث بدأت الإدارة، وبالتعاون مع دبي الذكية بالمرحلة الأولى في إضافة خدماتها بالتطبيق، وتتمثل إجراءات المرحلة الأولى بتحويل خدمة الاستعلام عن حالة التأشيرة، التي تمكن المتعامل من معرفة وضع التأشيرة الخاص به إذ ما كانت تأشيرة صالحة أو غير صالحة، وتشمل الأفراد والمؤسسات، وخدمة إدارة الإقامة، التي يستطيع خلالها المتعامل من تجديد الإقامة التي تشمل الزوجة والأولاد والوالدين، تتمثل الخدمة الأخيرة في المرحلة الأولى في الحصول على إذن دخول جديد، الذي يشمل الزوجة والأولاد الوالدين، كما أشار اللواء إلى أن إجراءات التقديم على طلب التأشيرة أصبحت سهلة وبخطوات ذكية، حيث يتم استقبال الطلب عبر التطبيق الذكي وبإنهائه حسب استيفاء الشروط خلال دقائق معدودة.

المعاملات اللاورقية

وأوضحت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، إن تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة عبر تطبيق «دبي الآن» يتسق مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تسعى حكومتنا الرشيدة من خلالها إلى رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين، لتصبح بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021. مع توفير أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدمها الجهات الحكومية في دبي سنوياً.

وأضافت: «لا شك في أن خدمة الإقامة عبر تطبيق «دبي الآن» ستخدم طيفاً واسعاً من أفراد المجتمع، وتجعل حياتهم أكثر سهولة وسلاسة، كما تشكل إضافة نوعية لحزمة الخدمات، التي نقدمها من خلال التطبيق، والتي أردنا أن تؤثر بشكل عميق وإيجابي في جميع جوانب حياة الناس بإمارة دبي، وهذا هو الهدف الأسمى الذي نسعى له في دبي الذكية، من خلال توفير منصة موحدة لجميع الخدمات، توفر الوقت والجهد على الجميع وتعزز سعادتهم».

خدمات

تمكن العديد من المتعاملين من إصدار أو تجديد إقامات المكفولين لديهم عبر تطبيق «دبي الآن» ويتيح مجموعة خدمات مثل: إصدار إقامة جديدة، وتجديد الإقامة، وإلغاء الإقامة، وإدارة المكفولين، كما يقدم معلومات شاملة عن خدمة الإقامة، حيث يوفر جميع التفاصيل حول المكفولين والخطوات المطلوبة لإجراء الخدمات سواء في الوقت أو التكلفة.