شرطة أبوظبي تعزز الوعي بدور الشباب في النزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى حول تفعيل دور الشباب في النزاهة الوظيفية تحت شعار «متحدون على محاربة الفساد» وذلك في مركز أبوظبي للشباب، ويأتي انعقاده في إطار اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وأوضح العقيد مطر معضد المهيري مدير إدارة مكافحة الفساد بقطاع شؤون القيادة أن الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على تطوير منظومة عمل متكاملة لدعم وتطوير الشباب، وتوفير بيئة إيجابية ومحفزة وأن يكونوا مساهمين في تنمية وأمن المجتمع.

وأكد أن الجهود المبذولة في نشر وتعزيز النزاهة الوظيفية تستند إلى المشاركة المجتمعية ضمن استراتيجية ريادية تسعى إلى إيجاد بيئة نزيهة تركز على تقديم الخدمات والبرامج التوعوية الفعّالة لتعزيز الجهود الرسمية وإقامة الشراكات المؤسسية البناءة.

وذكرت الرائد حنان عبدالله النعيمي رئيس قسم العلاقات والتعاون بإدارة مكافحة الفساد أن دور القطاع الشبابي ومنظمات المجتمع المدني في المكافحة لا يقل أهمية عن المؤسسات الرسمية المعنية، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال برامج وملتقيات تستهدف القطاع الشبابي بحيث تعمل على تقوية دور هذه الفئة في نشر وتعزيز النزاهة الوظيفية .