وفد ياباني يطلع على خدمات «واحة الطفل» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من مكتب السلامة المجتمعية في وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، والذي حضر للاطلاع على الخدمات الإنسانية والنوعية والتخصصية التي تقدمها شرطة دبي للطفل عبر «واحة الطفل».

واستقبل العميد عارف أهلي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الوفد الذي ضم أكيهتو فوكو دا رئيس المفتشين في مكتب السلامة المجتمعية في وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، وشينوسوكي ايبي القنصل الياباني في دبي، وماسايوكي كوريتا مراقب في مكتب السلامة المجتمعية.

ورحب العميد عارف أهلي بالوفد الضيف مقدماً له نبذة حول نشأة الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارات الفرعية التي تضمها، وشرح الأهداف والغايات التي تسعى الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى تحقيقها ومنها حماية حقوق المرأة والطفل.

وزار الوفد واحة الطفل في مبنى الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر مركزاً متكاملاً يقدم خدماته لحماية الأطفال، حيث تتوفر فيه تجهيزات تتناسب وطبيعة فئة الأطفال الذين يتعرضون لعنف أو ضحايا الجرائم، وتوفر بيئة مناسبة لهم تسهم في إزالة الحاجز النفسي وتعمل على ترك انطباع إيجابي لديهم خاصة عند الأطفال المعنفين.