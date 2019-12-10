عمار النعيمي: عجمان تترجم رؤية القيادة بتشجيع رواد الأعمال والقطاع الخاص

المصدر: عجمان- وام

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رسمياً، أمس، مستشفى ثومبي الجامعي، الذي يعد أحدث مستشفى أكاديمي تحت مظلة مجموعة ثومبي، وضمن مجمع «ثومبي ميد سيتي» في عجمان، وكمركز إقليمي للتعليم الطبي المستقبلي وأكبر منشأة متطورة في المنطقة، يضم 350 سريراً مع مرافق للعناية المركزة ووحدة للرعاية وإعادة التأهيل طويل الأمد تضم 100 سرير وحديقة علاجية فريدة من نوعها، وتقنيات مبتكرة للرعاية الصحية، بما فيها صيدلية آلية، ويقدم خدمات الرعاية الصحية والبحوث بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم.

وأكد سموه إن إمارة عجمان تترجم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ذلك من خلال تشجيع رواد الأعمال والقطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الأكاديمي الطبي وأن وجود مثل هذه المستشفيات الرائدة في هذا المجال يدل على المساهمة الكبيرة من قبل القطاع الخاص على تأسيس مجمعات ومراكز صحية عالية المستوى والجودة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وحمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار الشخصيات المسؤولين في المؤسسات والهيئات الطبية والهيئة الإدارية والطبية بالمستشفى.

وأشاد سموه بالتطور والنمو الكبير في القطاع الصحي في دولة الإمارات ودور القطاع الخاص في هذا التطور وخاصة المؤسسات الأكاديمية الطبية والمؤسسات الصحية العلاجية.

كما أشاد سموه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين يولون اهتماماً كبيراً ويساندون ويباركون كل مبادرة وخطة استراتيجية، تخدم تطوير القطاع الخاص والتعليم العالي وتنمية المجال الصحي.