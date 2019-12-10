الفريق العلمي لمسبار الأمل يناقش المراحل الأخيرة للمشروع

المصدر: دبي - البيان

ناقش الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» المراحل الأخيرة للمشروع.

ويضم الفريق نخبة من الباحثين من مركز محمد بن راشد للفضاء، بمشاركة أعضاء في المجتمع العلمي الدولي ومسؤولين من وكالة الإمارات للفضاء وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حيث تمت مناقشة برنامج تطوير العلماء والباحثين في علوم الفضاء، والمستجدات على تطوير المسبار، وتحضيرات الفريق العلمي للإطلاق والمهمة العلمية، وسبل تعزيز مشاركة مؤسسات البحث العلمي في الدولة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة قائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن دولة الإمارات تسرّع الخطى لتحقيق طموحها العلمي في الوصول إلى المريخ في محطتها الفضائية المقبلة من خلال «مسبار الأمل»، في أول مهمة استراتيجية وطنية تهدف لإعداد جيل متكامل من القادة في المجال العلمي وإثراء المعرفة البشرية، بما يسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال الفضاء.

رؤى القيادة

وأشارت سارة الأميري إلى أن مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ تجسّد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنمية القدرات العلمية ونشر بيانات ونتائج جديدة يستفيد منها العالم في علوم الكواكب والفضاء ومختلف الصناعات، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع.

وقالت: «إن مسبار الأمل يمثل محركاً رئيسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في دخول السباق العالمي في مجال الفضاء، وإنجاز الأبحاث العلمية التي يستفيد منها المجتمع العلمي العالمي، ويعزز التعاون الدولي في إنجاز المشاريع البحثية، حيث نشر الفريق العلمي للمسبار أكثر من 87 ورقة عمل وبحوثاً علمية متخصصة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ، تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الفضاء».

جيل جديد

وتتضمن أهداف المهمة صناعة جيل من القادة في المجال العلمي من خلال برنامج تطوير العلماء والباحثين في علوم الفضاء، وهو برنامج تدريب مهني متكامل يشرف عليه أفضل العلماء في العالم في مجال علوم المريخ، نتج عنه تدريب 10 من روّاد علوم المريخ على مستوى الدولة، وإعداد جيل جديد من العلماء المتخصصين في علوم الفضاء والصناعات المرتبطة بها.