تنسيق وتبادل خبرات بين شرطتي الشارقة ورأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور الرائد علي صالح الشحي رئيس قسم المتابعة الشرطية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، الوفد الزائر من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة المقدم عمر الشوق رئيس قسم المتابعة الشرطية بشرطة الشارقة، وذلك بهدف إجراء مقارنة معيارية في إطار التنسيق والتعاون المشترك.

في بداية اللقاء، رحّب العميد عبد الله الحديدي، بالوفد الزائر من شرطة الشارقة، مثمناً أوجه التعاون الشرطي المشترك بين القيادتين، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات وتبادل المعرفة المهنية والتجارب والإنجازات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في الوحدات الشرطية والأمنية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.

وأجرى الوفد الزائر من شرطة الشارقة، جولة ميدانية في غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة، مطلعين على أفضل الممارسات المتبعة في مجال المتابعة الشرطية، مستمعين إلى شرح تفصيلي من رئيس قسم المتابعة الشرطية حول المهام والأدوار التي يؤديها القسم.