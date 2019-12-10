لجنة تقييم وتصنيف المقاولين في الشارقة تناقش 39 طلباً

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت لجنة تقييم وتصنيف المقاولين ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة، والتي تم إنشاؤها بناءً على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم «9» 2019 بشأن تنظيم مزاولة أعمال وأنشطة المقاولات في الإمارة، اجتماعها الثاني للعام الحالي والذي استضافته بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى، برئاسة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة الذي قال: إن اللجنة ناقشت الطلبات المقدمة والبالغ عددها 39 طلباً منها 20 خروج ودخول شركاء، و6 طلبات ترفيع و5 لإضافة أنشطة و8 فتح رخص جديدة، واطلعت عليها جميعها وناقشت العديد من القرارات حولها واتخاذ اللازم من إبداء موافقات أو إعادة طلب إجراءات من قبل بعض الشركات لاستيفاء جميع المتطلبات التي تؤهلها لإنجاز طلبها بالشكل اللازم.