«كينجز كوليج لندن - دبي» ينضم لـ«إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، مستشفى «كينجز كوليج لندن ـ دبي» إلى عروضها الصحية، وبموجب هذا الانضمام يحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على خصم بنسبة 30% على كافة الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية، ونسبة 20% على الخدمات المقدمة في العيادات الداخلية، باستثناء الصيدلية والفحوصات الخاصة بالدم.

وقالت هناء سرحان، رئيس قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد، إن مستشفى «كينجز كوليج لندن - دبي» يعد إضافة جديدة إلى باقة الخيارات المميزة الخاصة بالمستشفيات المرموقة التي تتعاقد معها لجنة بطاقة إسعاد، وأنه يتم اختيار أفضل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية للتعاقد معها والحصول على عروض جيدة يستفيد منها كل من يحمل بطاقة «إسعاد».

وأضافت أن اللجنة قطعت شوطاً جيداً في هذا المجال وأصبح لديها اتفاقيات وعقود مع عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية داخل الدولة وخارجها، ويمكن الاطلاع على كل تلك العروض من خلال الموقع الإلكتروني لبطاقة إسعاد، والتطبيق الذكي الخاص المتوفر على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي «الآيفون» و«الأندرويد».