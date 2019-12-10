حاكم الشارقة يفتتح مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري بمستشفى الجامعة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة.

وبعد قص شريط الافتتاح إيذاناً بافتتاح المركز، تجول سموه في أروقة المركز بدءاً من قسم العلاج الطبيعي الذي يوفر قسمين منفصلين للرجال والنساء، وتعرف سموه على ما تضمه الصالة الرياضية من أجهزة وأدوات، بالإضافة إلى أهم الطرق المستخدمة في التأهيل والعلاج الطبيعي.

واطلع سموه على قسم العيادات الذي يضم مكاتب الأطباء والغرف العلاجية، بالإضافة إلى غرف عمليات اليوم الواحد التي تجرى فيها العمليات البسيطة وإخضاع المريض إلى فترة استراحة وإفاقة لساعات بسيطة.

عرض

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة بعد ذلك على عرض حول أهم العمليات الدقيقة التي يتخصص بها مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، والتي تسهم في تخفيف الآلام والآثار الجانبية على المرضى، حيث يستخدم المركز تقنية العمليات الجراحية بواسطة المنظار لجراحات العمود الفقري لضمان فتحات جراحية أقل من 1 سم، مما يقلل من مدة البقاء في المستشفى والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سريع، بالإضافة إلى إدخال جهاز مزود بالروبوتات العاملة على الذكاء الاصطناعي لإجراء العلاج الطبيعي.

كما تشمل قائمة الأجهزة الحديثة المتاحة في مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة تقنية «انتالجيك تراك» بالروبوتات، وهي الأكثر تقدماً في أجهزة ضغط العمود الفقري والمزودة بنظام تحديد العمود الفقري بعشر طرق. وجهاز هوبور 360 الذي يعمل على تحليل مرونة المرضى، وحركتهم، وتوازنهم، ويقدم استراتيجيات للتحسين، وتقنية العلاج بالتبريد، والعلاج بالصدمات الكهربائية لتخفيف الألم وتسريع الشفاء.

وقدم القائمون على المركز شرحاً حول أبرز العلاجات التي قدمها المركز منذ بداية استقباله للمراجعين في نوفمبر 2018، حيث أصبح المركز موقعاً رئيسياً لعلاجات العمود الفقري والمفاصل والعلاج الطبيعي في دولة الإمارات لما يتميز به من فريق طبي متخصص، بالإضافة إلى مرافق طبية من الطراز العالمي.

ونجح فريق الخبراء في مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة في استقبال أكثر من 8708 مرضى في العيادات الخارجية منذ افتتاح المركز، كما أجرى الجراحون أكثر من 229 عملية جراحية للعمود الفقري والعظام والمفاصل وأكثر من 1590 إجراءً جراحياً تشخيصياً بما في ذلك استخدام الإبر، كما يقدم المركز بفضل كادر من أخصائيي العلاج الطبيعي، رعاية طبية لما بعد الجراحات ترتقي إلى أعلى المستويات العالمية، تشمل إدارة ألم الكتف، وألم الرقبة، وآلام الظهر، والركبة.

مبادرة

وقال عبد الله علي المحيان، رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة رئيس هيئة الشارقة الصحية: وجود مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة يأتي ضمن مبادرتنا لعمل شراكات دولية من شأنها استقطاب نخبة من الخبراء الدوليين من ضمنهم جمهورية كوريا الجنوبية، والتي بدورها تنعكس بشكل إيجابي في توفير خبرات دولية مع استخدام أحدث التكنولوجيا الطبية. ونسعى من خلالها لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالإمارة، والتي تأتي ضمن دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.