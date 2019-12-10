المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة يركز على كفاءة النظم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

تناقش الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي (ICHM)، الذي تستضيفه دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، 6 موضوعات رئيسة في إطار الخطة التنفيذية لبرنامج المؤتمر؛ تتضمن تعزيز كفاءة النظم الصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة لتوفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية بالنسبة للمجتمعات الإسلامية.

وسيتضمن الاجتماع تقديم عرض حول «وضع الصحة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي» بناء على النتائج الرئيسية لتقرير الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي 2019، الذي يعد بمثابة الوثيقة المرجعية الفنية الأساسية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الأصعدة ومنها الصحة، موضحاً أن الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، تؤدي دوراً محورياً في دعم السياسات والخطط الاستراتيجية للمنظمة، ولاسيما برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة للفترة 2014-2023.