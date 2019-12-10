«إقامة دبي» تنظم مختبراً لتطوير خدمات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مختبر الابتكار مع أصحاب الهمم تحت شعار «نبتكر معاً من أجلهم»، الذي استهدف موظفي الإدارة بمن فيهم أصحاب الهمم والشركاء والموردون وطلاب الجامعة، وجاء تنظيم المختبر، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الأفكار والعمل لإيجاد أفضل الحلول لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والموظفين من أصحاب الهمم.

وتضمن المختبر محاور عدة أبرزها، الحلول الرقمية، وخدمات مراكز آمر، واستشراف المستقبل حول بيئة العمل. وتضمن المختبر أيضاً جلسة نقاشية بين المشاركين جرى فيها مناقشة أهم التحديات، التي تواجه أصحاب الهمم من المتعاملين أو الموظفين كمرحلة أولى للجلسة، تلتها المرحلة الثانية بعرض الأفكار، التي طرحت في الجلسة ومناقشتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بتمكين أصحاب الهمم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، وفي نهاية الجلسة تم رصد الحلول الإبداعية، تمهيداً لتنفيذ الأفكار المجدية منها لتنفيذها كمشاريع ابتكارية على أرض الواقع، من خلال استديو الابتكار في «إقامة دبي».

وقالت منار الحمادي نائب رئيس لجنة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم: «يأتي تنظيم هذا المختبر خطوة أساسية نحو تمكين أصحاب الهمم والموظفين على وضع استراتيجيات وآليات عمل مبتكرة، تسهم في الارتقاء الدائم لخدمات إقامة دبي، بما فيها خدمات أصحاب الهمم، مؤكدة حرص الإدارة على تقديم الدعم اللازم لأصحاب الهمم، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة بتحويل إمارة دبي صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020».