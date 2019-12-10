شرطة عجمان و«هايك فيجن» تعززان التعاون في تطوير الأنظمة الأمنية

المصدر: عجمان - البيان

وقّع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة «هايك فيجن» للحلول الأمنية المتكاملة، يمثلها بينسون شو، رئيس شركة هايك فيجن في الشرق الأوسط، ضمن إطار تعزيز التعاون والتنسيق، وتحديد إطار العمل المشترك لتطوير الأنظمة الأمنية والمراقبة والسيطرة بشرطة عجمان.

وتقضي المذكرة بأن تقدّم شركة هايك فيجن لشرطة عجمان الحلول الأمنية والبرامج التقنية التي تعزز قدراتها الأمنية في المجال الأمني والمروري والجنائي، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي.

وقال اللواء الشيخ سلطان النعيمي: «تسعى شرطة عجمان لتطوير قدراتها الأمنية باستمرار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواكبة تطور وتنوع وسائل الجريمة».