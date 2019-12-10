تشكيل الدورة الأولى لمجلس شباب الإسعاف الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن الإسعاف الوطني عن اعتماد تشكيل الدورة الأولى لـ«مجلس شباب الإسعاف الوطني» من المؤسسة الاتحادية للشباب، والمكونة من 12 شاباً وشابة من المسعفين والإداريين من مختلف الأقسام بهدف تفعيل دور الشباب ودعمهم في عملية صنع القرار وتوفير بيئة حاضنة لأفكارهم وابتكاراتهم بما يمكنهم من المساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية للشباب وخدمة الوطن.

وأكد أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني حرصه على تمكين الطاقات الشابة المتميزة والاستثمار بها تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في تفعيل دورهم وتعزيز ريادتهم، مشيراً إلى أهمية إشراك الشباب من جميع أنحاء الدولة في برامج مختلفة، وتعزيز مساهماتهم في مسيرة التنمية.