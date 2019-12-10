وفد «خيرية الشارقة» يتفقد مشاريع الجمعية في طاجيكستان

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح وفد من جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات، وعضوية الموظفين أيوب راشد وأمين إسلام، مدرسة ومستوصفاً، كما تفقد الوفد مشاريع الجمعية المنفذة بجمهورية طاجيكستان، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تجريها الجمعية في البلدان التي تشملها مظلة المشاريع، للوقوف على حجم العمل وكفاءة المشاريع المنفذة والملاحظات، ورفع التقارير عن مواقع المشاريع المستهدف تنفيذها خلال الفترات المقبلة.

وقال محمد حمدان الزري: «إنه بناءً على توجيهات مجلس إدارة الجمعية، تم إجراء جولة ميدانية إلى جمهورية طاجيكستان استمرت نحو 6 أيام، وشملت تفقد 261 مشروعاً.