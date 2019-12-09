25 مليون درهم من مصرف الإمارات الإسلامي لمشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى دبي

المصدر: دبي _نورا الامير

أعلنت هيئة الصحة في دبي تلقيها تبرعاً سخياً قيمته 25 مليون درهم من مصرف الإمارات الإسلامي لبدء أعمال التشييد في مشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى دبي خلال الربع الأول من العام المقبل ولمدة 18 شهرا ، والذي سيوفر 127 عيادة مختلفة بطاقة استيعابية تزيد على العيادات الموجودة حاليا بنسبة 80 بالمائة حيث ستكون العيادات الجديدة قادرة على استقبال 250 مريضا في الساعة الواحدة مقارنة بـ ٩٠ مريضاً في الساعة حاليا.

وتشمل العيادات الجديدة تخصصات كالانف والأذن والحنجرة وعيادة أطفال وأسنان وولادة ، وعيادة باطنية وعظام ، وأورام، وعيادة نسائية وغيرها.