25 مليون درهم من مصرف الإمارات الإسلامي لمشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى دبي

أعلنت هيئة الصحة في دبي تلقيها تبرعاً سخياً قيمته 25 مليون درهم من مصرف الإمارات الإسلامي لبدء أعمال التشييد في مشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى دبي خلال الربع الأول من العام المقبل ولمدة 18 شهرا ، والذي سيوفر 127 عيادة مختلفة بطاقة استيعابية تزيد على العيادات الموجودة حاليا بنسبة 80 بالمائة حيث ستكون العيادات الجديدة قادرة على استقبال 250 مريضا في الساعة الواحدة مقارنة بـ ٩٠ مريضاً في الساعة حاليا.
وتشمل العيادات الجديدة تخصصات كالانف والأذن والحنجرة وعيادة أطفال وأسنان وولادة ، وعيادة باطنية وعظام ، وأورام، وعيادة نسائية وغيرها.