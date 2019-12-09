مطارات دبي تستعد لحظر إستعمال المواد البلاستيكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مطارات دبي في وقت سابق من هذا العام, أن مطاري دبي الدولي و دبي ورلد سنترال (DXB و DWC) سيصبحان قريباً خاليان من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

فمنذ الإعلان عن المبادرة في يونيو 2019، عملت مطارات دبي بشكل وثيق مع أكثر من 250 من شركاءها في قطاعي التسوق والضيافة للوفاء بما تعهدت به بحلول بداية العام الجديد.



و قد واجهت هذه المبادرة للتخلص من البلاستيك بعض التحديات الجدية، نظرا لأن أكثر من 90 مليون مسافر يمرون عبر مطاري دبي الدولي و دبي ورلد سنترال-( DXB و DWC) – سنوياً، ويستهلكون يومياً عشرات الآلاف من المواد البلاستيكية كعبوات المياه وأغطية أكواب القهوة.

وقال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي "يعتبر هذا التعهد خطوة أخرى ضمن مسيرة طويلة نحو مطار مسؤول بيئياً. فنحن وشركائنا، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل ماكدونالدز وكوستا كوفي وستاربكس، لسنا فقط ملتزمون بإزالة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بل نعمل أيضاً على توفير بدائل مناسبة ومستدامة."



واعتباراً من 1 يناير 2020، سيشمل النهج التدريجي إزالة أدوات المواد البلاستيكية مثل, قشات الشرب (الماصات البلاستيكية), علب تعبئة الأطعمة الجاهزة وأكياس البوليثين من المقاهي والمطاعم والمتاجر في أكثر المطارات ازدحاماً في العالم. وخلال الاثني عشر شهراً المقبلة, سيتم استبدال منتجات إضافية في الأماكن العامة المخصصة للزبائن وأماكن التشغيل المخصصة لعاملي هذه المنشآت.



وأضاف باري أنه "من أبرز التحديات التي نواجهها، هي إيجاد بدائل للزجاجات البلاستيكية، وهي من أكثر المنتجات البلاستيكية المستخدمة والتي يتم رميها بعد استخدام واحد. وفيما نعمل على الحد من وجود المواد البلاستيكية في مطاراتنا وإزالتها نهائيا مع الوقت، فإننا نعمل على زيادة مرافق إعادة التدوير لدينا في الاماكن العامة المخصصة للزبائن ونعمل على إيجاد شراكة جديدة تتيح لنا التخلص من آلاف الأطنان من المنتجات اليلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سنويا بشكل صحيح."

نتائج الإستطلاع:

ستقوم نقاط إعادة التدوير الإضافية بالمساهمة في معالجة عشرات الآلاف من الزجاجات والنفايات التي يتم جلبها إلى المطار يومياً. وتتوقع مطارات دبي ان تنخفض هذه الارقام مع ارتفاع مستوى إدراك الناس لخطورة استخدام المنتجات البلاستيكية. وأظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية ,التي أجريت بتكليف خاص حول عادات إعادة التدوير للمسافرين, زيادة الوعي حول الاستخدام الشخصي للمنتجات البلاستيكية وإعادة التدوير في المنزل وأثناء السفر.

• في الامارات العربية المتحدة، أقرّ أكثر من نصف المشاركين (52%) انهم يستعملون زجاجة مياه متعددة الاستخدام أثناء سفرهم.

• 49% يختارون تناول العشاء في أحد مطاعم المطار لتفادي استخدام العلب البلاستيكية لتعبئة الاطباق الجاهزة التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة.

• تقريباً ثلث المشاركين (32%) يرفضون شراء سلع في المطار تحتوي على مواد غير قابلة للتدوير.

• والأهم, أن 92% من المشاركين اعتبروا أن المطارات يجب أن تكون أكثر وضوحاً حول الخطوات التي تتخذها لإعادة تدوير النفابات.

تستخدم سلسلة المقاهي العملاقة أكثر من 2.6 مليون كوب سنوياً في مطارات دبي



للمضي قدماً نحو العام 2020،وعبر شركاء قطاعي التسوق والضيافة، سيتم استبدال المزيد من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي في كل من المطارين.

ومن أبرز الشركاء في هذه المبادرة البيئية، مطعم الوجبات السريعة، ماكدونالدز الذي سيستبدل في مطاري دبي الدولي و دبي ورلد سنترال( DXB و DWC ) استخدام 5,608,740 قطعة بلاستيكية بأخرى مصنعة بمواد قابلة لإعادة التدوير، وكوستا كوفي التي التزمت أيضا باستبدال أكوابها المبطنة بالبلاستيك بكوب "ذكي" متجدد و مصنوع بنسبة 100 % من النباتات. و تستخدم سلسلة المقاهي العملاقة أكثر من 2.6 مليون كوب سنوياً في مطارات دبي وحدها , لذلك سيكون لالتزامها باستبدالهم بأكواب متجددة تأثير بيئي كبير. وقريباً سيتم استخدام غطاء فنجان قهوة مصنوع بالكامل من ألياف الخشب والورق بدلاً من البلاستيك ذي الاستخدام الواحد.