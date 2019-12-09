بلدية دبي: منظومة متكاملة لحصر مصادر المنتجات المخالفة للاشتراطات

المصدر: عماد عبد الحميد، مصطفى خليفة، وائل نعيم، أسامة أحمد، ميرفت عبد الحميد

أوضحت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، أن التعاميم والإشعارات المتعلقة بالمنتجات غير الآمنة والتي تصدر عن الجهات ذات العلاقة سواء داخل الدولة أو إقليمياً وعالمياً تعد من مصادر المعلومات المهمة التي تؤدي إلى تفعيل أنظمة السحب والاستدعاء في بلدية دبي لاتخاذ اللازم من أجل ضمان خلو السوق المحلية من تلك المنتجات.



إضافة إلى مصادر أخرى مثل تقارير فحص العينات التي يتم سحبها من خلال برامج الرقابة والتفتيش ومسح الأسواق لتكتمل المنظومة لحصر جميع مصادر المنتجات المخالفة للاشتراطات التي يجب بحقها إجراء السحب أو الاستدعاء.



وتابعت: يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب واستدعاء المنتجات المخالفة للاشتراطات حسب آلية وإجراءات نظام السحب والاستدعاء المتبعة في بلدية دبي وذلك عن طريق مسح أسواق إمارة دبي وحصر جميع الموردين للمنتج المراد سحبه، وإلزامهم سحب المنتج بالتنسيق مع البلدية، إضافة إلى التأكد من خلو الأسواق من المنتج الصادر بحقه تعميم للسحب أو الاستدعاء.