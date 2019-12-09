الإعلان عن تشكيل الدورة 3 من مجلس الإمارات للشباب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن تشكيل الدورة الثالثة من مجلس الإمارات للشباب، وذلك بهدف رفد القدرات الوطنية الشابة بخبرات جديدة لتعزيز دورها الرائد في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها الدولة من خلال تقديم الأفكار المبتكرة التي ترسخ مكانة الدولة التنافسية على كل المؤشرات العالمية.

وعقد المجلس الذي تترأسه معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، ويضم في عضويته نخبة من الكفاءات ومجموعة من المواهب الوطنية الشابة من جميع أنحاء الدولة، أول اجتماعاته لمناقشة خطط العمل وسبل تعزيز مساهمة الشباب في خدمة الوطن.

الرهان الحقيقي

من جانبها قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب ورئيس مجلس الإمارات للشباب: «الشباب رهاننا الحقيقي الذي بسواعدهم نحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات شعبنا».

وأضافت المزروعي: «اليوم نعلن عن تشكيل الدورة الثالثة من مجلس الإمارات للشباب لنبدأ مرحلة جديدة من مراحل خدمة الشباب، وعلى هذه النخبة من الكفاءات مسؤولية وطنية عظيمة لتمثيل شباب الدولة وخدمتهم، فهم صوت الشباب وحلقة الوصل بينهم وبين قيادتنا الرشيدة».

ونوهت معاليها: «تتضمن مهام المجلس اقتراح السياسات المؤثرة لتفعيل دور الشباب في المجتمع وإطلاق مبادرات مبتكرة تمكنهم من المساهمة في بناء حاضر الدولة ومستقبلها». وقالت المزروعي: «التجديد سمة لضمان زخم العطاء والتطور، واليوم ننتظر من التشكيلة الجديدة لمجلس الإمارات للشباب إنجازات استثنائية تضيف إلى مسيرة المجالس السابقة والتي قادت عدداً كبيراً من المبادرات المهمة».

اختصاصات

وسيعمل مجلس الإمارات للشباب على اقتراح السياسات اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية للشباب في المجتمع بمختلف القطاعات في الدولة، وذلك من خلال تعزيز مشاركتهم في وضع ومتابعة الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، ودمج فئة الشباب في الاستراتيجيات الوطنية، بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية في الدولة واعتمادها من مجلس الوزراء.

نخبة من الكفاءات

ويضم المجلس نخبة من الكفاءات، بمن فيهم نديم خميس سعدالله بخيت الكثيري، وهو حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه خبرة واسعة في مجال القيادة والمالية، اكتسبها من خلال عمله في القوات المسلحة وشركة مبادلة للاستثمار ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة دولفين للطاقة المحدودة.

كما يضم المجلس في عضويته أيضاً فاطمة علي عمر جمعان المنهالي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الحوكمة والسياسات العامة ودرجة البكالوريوس في تقنية المعلومات تخصص تجارة إلكترونية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ولديها خبرة واسعة في مجال إدارة المعرفة اكتسبتها من خلال عملها مدير برامج التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في دائرة التعليم والمعرفة.

كما يضم أيضاً علياء عيسى علي هلال الحزامي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية مع تخصصات فرعية في الأدب الإنجليزي ودراسات المرأة من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

كما يضم مجلس الإمارات للشباب في عضويته أيضاً هاشم حيي حمد الكعبي، هو حاصل على شهادة الماجستير في مجال «الإدارة الهندسية» بمعدل امتياز من جامعة ولونغونغ بدبي، وخريج كلية الهندسة المدنية والبيئية من جامعة الإمارات العربية المتحدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

كما تضم سارة عبد الوهاب العوضي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الشؤون الدولية والإعلام من جامعة زايد، وتعمل حالياً في مكتب رئاسة مجلس الوزراء محلل بحوث في قطاع الاستراتيجية والسياسات، حيث تتعاون مع فريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء لتطوير استراتيجيات ومشاريع حكومية تسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والخطة المئوية لدولة الإمارات 2071.

كما يضم المجلس في عضويته خالد عباس خميس البلوشي، وهو مدرب دولي معتمد من الأكاديمية الدولية الأمريكية يمتلك خبرة 7 سنوات في إدارة وتنظيم الفعاليات المجتمعية اكتسبها من خلال مشاركته متطوعاً في أكثر من 40 فعالية.

كما يضم أيضاً سليمة عبدالله سعيد المزروعي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي، وتعمل مسؤولاً للاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وعضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ومديرة بيت الشعر التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

آراء ومقترحات

سيعمل المجلس على التعرف على آراء ومقترحات الشباب بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم في كل القطاعات ورفعها لمجلس الوزراء، وسيقوم بإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة للشباب، كما سيقوم بتمثيلهم في المحافل الدولية رفيعة المستوى، وإجراء البحوث لتحديد التحديات التي يواجهونها واقتراح الحلول والبرامج المناسبة لها، وسيعمل على أيه اختصاصات أو مهام أخرى تحال إليه من مجلس الوزراء.