«صحة» تنظم ملتقى الجاهزية لتبادل المعرفة بين المختصين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أمس، ملتقى الجاهزية، بهدف زيادة المعرفة والوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الصحي، والوقوف على مدى جاهزية القطاع الصحي في إمارة أبوظبي للاستجابة للطوارئ والأزمات.

وشارك في ملتقى الجاهزية إلى جانب شركة «صحة» كل من دائرة الصحة في أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والخدمات الطبية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وجهاز الشرطة الخليجية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. حيث أكد المشاركون ضرورة الاستفادة من نتائج الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

نموذج

وقال الشيخ ذياب بن خليفة بن شخبوط آل نهيان إن شركة «صحة» تعد نموذجاً متميزاً في القطاع الصحي، تقدم الرعاية الصحية عالية الجودة عبر شبكة منشآتها المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، والكوادر الطبية والفنية المؤهلة التي تسهر على راحة المرضى.