«مواصفات» تستعرض لوائح وطنية تتعلق بالأغذية والمستهلكين في «سيال»

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من معرض «سيال الشرق الأوسط» المعرض الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، لوائح وأنظمة وطنية تتعلق بقطاع الأغذية والمشروبات، والتي أسهمت في الارتقاء بجهود الصناعة الوطنية، وتسهيل التجارة بين الإمارات ودول العالم، ودعم مبادئ حماية المستهلك في الدولة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، في مسعى يستهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تسعى بصورة مستمرة إلى الترويج المعرفي لخدماتها لدى قطاع الأعمال والجمهور من المستهلكين، من خلال عرض الأنظمة واللوائح الفنية ذات العلاقة، وزيادة وعي قطاع الأعمال والمستهلكين بها، سواء على مستوى المشاركة في الفعاليات المهمة مثل «معرض سيال الشرق الأوسط» أو منشورات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي، وورش التوعية لقطاع الأعمال، أو المؤتمرات والإحاطات الإعلامية وغيرها.