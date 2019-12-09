أرمينيا تهنئ الدولة بحصولها على عضوية المنظمة الفرانكفونية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، أمس، مهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشاد معالي الوزير بتطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأرمينيا في شتى المجالات وبالعمل لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه تقدم السفير الأرميني بتهنئة الدولة لحصولها على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الفرانكفونية.

وعبر عن رغبة بلاده بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تفعيل دور المنظمة الدولية الفرانكفونية في الدولة وبالتعاون الثنائي في المجالات العلمية والأكاديمية والفنية والثقافية.

وأشار السفير الأرميني إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحاً أن زيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية إلى 15 رحلة بين البلدين أسهمت في تعزيز قطاع السياحة بين دولة الإمارات وأرمينيا.