«كهرباء دبي» تدرّب المرشحين لـ«جائزة الترشيد»

المصدر: دبي - البيان

تقيم هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء الفرق المرشحة للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة من «جائزة الترشيد» ضمن فئة «مشروع الترشيد المتميّز».

وتنظم الهيئة الجائزة تحت شعار «معاً لمستقبل مستدام»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبالشراكة مع الاتحاد لخدمات الطاقة، الشريك الداعم على المستويين الاستشاري والتقني لخدمات كفاءة الطاقة.

وتقام الورشة في خيمة القراءة في حديقة زعبيل، بحضور 120 طالباً من طلاب المرحلة الثانوية والجامعات والكليات، ويبلغ عدد المشاريع المشاركة عن هذه الفئة 40 مشروعاً، منها 21 مشروعاً من منشآت تعليمية حكومية، و19 مشروعاً من منشآت تعليمية خاصة.

وتشمل الورشة برنامجاً متكاملاً يرمي إلى إطلاع الفرق المشاركة على العديد من المهارات النظرية والعملية، التي ستسهل عليهم تصميم مشاريعهم المشاركة في الجائزة وتعزيز قيمتها المضافة. ويتضمن البرنامج دورات تدريبية حول برمجة «ليجو مايندستورم إن إكس تي» وبرمجة الروبوتات، وحزمة منصة الأردوينو «إم كيه آر» المعتمدة على إنترنت الأشياء، وسبل التحكم في الأنظمة المنزلية الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي».

حرص

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تقديم الدعم اللازم لإطلاع النشء الجديد على طرق الحفاظ على البيئة والعمل على استدامة مواردها الطبيعية، وكيفية تطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة. وتعتبر جائزة الترشيد نموذجاً للعمل المشترك وتضافر الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة في دبي، انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويسرنا تعاوننا المثمر مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، من أجل دعم أهداف المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»؛ وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، إضافة إلى استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 16% بحلول عام 2021».

وأكد أن الهيئة لا تتوانى عن تنظيم الدورات التدريبية التي تسهم في إعداد الطلاب لمستقبل مهني واعد، وإكسابهم المهارات الفنية والخبرات العملية اللازمة، وتنمية روح الإبداع والبحث العلمي لديهم وزيادة وعيهم حول الطاقة المتجددة، وتحفيز الجيل الجديد على تعميق معارفهم في مجال العلوم والتكنولوجيا.

تكريم

تهدف جائزة الترشيد إلى تكريم المؤسسات التعليمية في دبي على جهودها المبذولة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتُقَدّم تقديراً خاصاً للإنجازات الفردية ضمن هذا القطاع تشمل الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريين. وتتكون الجائزة من أربع فئات وهي: فئة «المنشأة التعليمية المتميزة في الترشيد»، و«قائد الترشيد المتميّز»، و«فريق الترشيد المتميّز»، وفئة «مشروع الترشيد المتميّز»، ويبلغ مجموع جوائزها نحو 180 ألف درهم. للتسجيل في الجائزة ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الجائزة على موقع الهيئة الإلكتروني www.dewa.gov.ae